Найдите значение выражения k : 19-95 при k=5719. Является ли число 5719 корнем уравнения 3:19-95= 206?
Математика
Найдите значение выражения k : 19-95 при k=5719. Является ли число 5719 корнем уравнения 3:19-95= 206?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K:19-95; если, k=5719, то 5719:19-95=206
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