В кодировке KOI8-R было составлено письмо , начинающееся фразой: “Здравствуй, дорогой Саша! ” Декодирование происходило по семиразрядному коду ASCII, в результате чего старший (восьмой) бит у всех символов был утерян.Напишите, ...
Информатика
В кодировке KOI8-R было составлено письмо , начинающееся фразой: “Здравствуй, дорогой Саша! ” Декодирование происходило по семиразрядному коду ASCII, в результате чего старший (восьмой) бит у всех символов был утерян.Напишите, какой текст получился в итоге. Сможет ли адресат понять содержание письмаФ??? P/S это вопрос за 10 класс.пожалуйста помогите HELP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится текст "zDRAWSTWUJ$ DOROGOJ sA[A!" если кодировать в том же KOI8-R делалось вручную. цените)
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