В кодировке KOI8-R было составлено письмо , начинающееся фразой: “Здравствуй, дорогой Саша! ” Декодирование происходило по семиразрядному коду ASCII, в результате чего старший (восьмой) бит у всех символов был утерян.Напишите, ...

Информатика
В кодировке KOI8-R было составлено письмо , начинающееся фразой: “Здравствуй, дорогой Саша! ” Декодирование происходило по семиразрядному коду ASCII, в результате чего старший (восьмой) бит у всех символов был утерян.Напишите, какой текст получился в итоге. Сможет ли адресат понять содержание письмаФ??? P/S это вопрос за 10 класс.пожалуйста помогите HELP
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получится текст "zDRAWSTWUJ$ DOROGOJ sA[A!" если кодировать в том же KOI8-R делалось вручную. цените)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На какое наибольшое число частей могут разделить плоскость а) 3 прямые б)четыре прямые в)пять прямых
Ответить
Алгебра
108 упр решите плиззз
Ответить
Математика
Построй прямоугольник длиной 7см и шириной 5 см . Найди его периметр
Ответить
Математика
От деревни до города велосипидист ехал 4 часа со скоростью 12 км/ч.Сколько времени он потратил на обратный путь по той же дороге, если увеличит ско...
Ответить
Математика
Укажите выражение ,,Частное суммы чисел a,b и произведения чисел 8,k
Ответить