В кодировке KOI8-R было составлено письмо , начинающееся фразой: “Здравствуй, дорогой Саша! ” Декодирование происходило по семиразрядному коду ASCII, в результате чего старший (восьмой) бит у всех символов был утерян.Напишите, ...

Информатика

В кодировке KOI8-R было составлено письмо , начинающееся фразой: “Здравствуй, дорогой Саша! ” Декодирование происходило по семиразрядному коду ASCII, в результате чего старший (восьмой) бит у всех символов был утерян.Напишите, какой текст получился в итоге. Сможет ли адресат понять содержание письмаФ??? P/S это вопрос за 10 класс.пожалуйста помогите HELP

Автор: Гость