Найдите значение выражения при x=-4/3 25-(5-3x)(25+15x+9x^2)
Алгебра
Найдите значение выражения при x=-4/3 25-(5-3x)(25+15x+9x^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-(5^3-(3x)^3)=25-(125-27x^3)=25-125+27x^3=-100+27(-4/3)^3=-100-64=-164
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