Найдите значение выражения при x=-4/3 25-(5-3x)(25+15x+9x^2)

Алгебра
Найдите значение выражения при x=-4/3 25-(5-3x)(25+15x+9x^2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-(5^3-(3x)^3)=25-(125-27x^3)=25-125+27x^3=-100+27(-4/3)^3=-100-64=-164
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Какие герои и человеческие характеры чаще всего представлены в балладах. Приведи??е примеры из самостоятельно прочитанных вами баллад. Пожалуйста п...
Ответить
Математика
Сколько четырёхзначных чисел можно составить из цифр 0 1 2 3 4 без повторения
Ответить
Математика
В трех одинаковых бочках было 870 л топлива в каждой поровну. Из каждой бочки взяли ??о 136 л топлива. Сколько литров топливо осталось в каждой боч...
Ответить
Литература
Сочинение-рассуждение на тему над чем мы смеёмся.
Ответить
Русский язык
Прочитайте стихотворение В. Берестова. что поэт говорит о гласных и согласных зву??ам?В чем их особенность?
Ответить