Сколько четырёхзначных чисел можно составить из цифр 0 1 2 3 4 без повторения
Математика
Сколько четырёхзначных чисел можно составить из цифр 0 1 2 3 4 без повторения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) цифры не повторяются; В задании говорится о четырехзначных числах, т.е. множества из четырех чисел отличаются как составом чисел, так и их последовательностью, т.е. количество чисел находим по формулеРазмещений Amn =n! (n−m)! , где n=6 - общее количество чисел, m=4 - число чисел в выборке. Находим:d1 =A46 =6! (6−4)! =3∗4∗5∗6=360 При этом нужно учесть, что числа не могут начинаться с 0, т.е. это количество чисел (начинающихся с 0) нужно вычесть из полученного количества. Первая цифра этих четырехзначных чисел известна - 0, а остальное количество чисел находим по формуле Размещения, где n=5 , m=3 , т.к. одна цифра (0) уже использованаd2 =5! 2! =3∗4∗5=60 Получили, что количество четырехзначных чисел равно D=d1 −d2 =360−60=300
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