Какие герои и человеческие характеры чаще всего представлены в балладах. Приведи??е примеры из самостоятельно прочитанных вами баллад. Пожалуйста помогите
Литература
Какие герои и человеческие характеры чаще всего представлены в балладах. Приведи??е примеры из самостоятельно прочитанных вами баллад. Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например грозный человек или наоборот добрый!)
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