Какие герои и человеческие характеры чаще всего представлены в балладах. Приведи??е примеры из самостоятельно прочитанных вами баллад. Пожалуйста помогите

Литература

Какие герои и человеческие характеры чаще всего представлены в балладах. Приведи??е примеры из самостоятельно прочитанных вами баллад. Пожалуйста помогите

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