Найдите значение выражения x(0,069x + 0,73x при x= 29;1000;10000
Математика
Найдите значение выражения x(0,069x + 0,73x при x= 29;1000;10000
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1) 671,959 2) 799000 3) 79900000
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