Найдите значения выражение |-4,2|+3. эти скобки это модуль |
Математика
Найдите значения выражение |-4,2|+3. эти скобки это модуль |
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7,2 ответ модуль бывает только положительным
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