Найдите значения выражения (2,5а-1,5в)^2-(1,5а-2,5в)^2

Алгебра
Найдите значения выражения (2,5а-1,5в)^2-(1,5а-2,5в)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2,5а-1,5в)^2-(1,5а-2,5в)^2=6,25а^2-2,25в^2-2,25a^2+6,25в^2=4a^2+4в^2
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