Переведите плиз : В школе ходи в сменной обуви.
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Переведите плиз : В школе ходи в сменной обуви.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In school, go to the second pair of shoes .
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