Найдите значения выражения 2a+3b+c+b если; а- наибольщее двузначное число. b-четное число, последующее за числом 18, c-наименьщее трехзначное число. d-наименьщее трехзначное число в разряде десятков которого стоит 2

Математика
Найдите значения выражения 2a+3b+c+b если; а- наибольщее двузначное число. b-четное число, последующее за числом 18, c-наименьщее трехзначное число. d-наименьщее трехзначное число в разряде десятков которого стоит 2
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2*99+3*20+100+120=478
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