Лексика слов: Перстами Зениц Вещие Глас Виждь Внемли
Русский язык
Лексика слов: Перстами Зениц Вещие Глас Виждь Внемли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перстами - пальцами руки. Зениц - глаз Вещие - пророческие,предсказывающие будущее. Глас - голос. Виждь - видеть. Внемли - обрати внимание,услышь,принимать во внимание.
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