Напишите сочинение на лингвистическую тему "Способность слова связываться с другими словами проявляется в словосочетании" Заранее спасибо

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Слово-это удивительный дар человеку. это необъяснимый инструмент для общения, для передачи мысли. Но само по себе слово мало что может. Конечно, он обозначает предмет, его признаки, действия. слово может выразить нашу эмоцию. Способность слова связываться с другими словами, создавать словосочетание- вот это самый удивительный процесс. именно благодаря ему происходит полноценное общение. Именно благодаря этому процессу мы передаем мысли и знания не только собеседникам, а целым поколениям. а вы задумывались, что слова в словосочетаниях переплетаются как ноты в музыке. Благодаря этому мы настолько тонко передаем свои чувства. Пишем поэмы и романы. словосочетания обладают огромнейшей силой. просто мы привыкли произносить сначала звуки, потом отдельные слова, и только потом с развитием появляются в нашей речи словосочетание , перерастающие в предложения. надо беречь вот такую нашу способность- складывания, соединения звуков в слова, в словосочетания, в предложения. не терять способность говорения.