Помогите задания под цыфрами сообшества 2 жосткой 1 самой 3

Русский язык
Помогите задания под цыфрами сообшества 2 жосткой 1 самой 3
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