Сочинение на тему почему я люблю урок физика с примерами тепловых явлений

Физика
Сочинение на тему почему я люблю урок физика с примерами тепловых явлений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю физику потому что знаю o нем. Это хорошо если ты знаешь физику это очень полезный урок Мне нравится. потому что там очень интересно заниматься им.
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