1. исключительным признаком правового государства является: 1)многопартийность 2)гарантии прав и свобод граждан 3)наличие различных СМИ 4)суверенитет 2. Признание в законах приоритета прав и свобод личности,гуманистических ...

Обществознание

1. исключительным признаком правового государства является: 1)многопартийность 2)гарантии прав и свобод граждан 3)наличие различных СМИ 4)суверенитет 2. Признание в законах приоритета прав и свобод личности,гуманистических ценносте отличает государство: 1)федеративное 2)монархическое 3)многонациональное 4)правовое 3. Деятельность государственных ороанов в строгом соответсвии с законом и в рамках закона отличает оосударство: 1)многонационально 2)республиканское 3)монорхическое 4)правовое 4.Система разделения и независимости властей,а также "сдержек и противовесов" между ними отличает государство: 1)суверенное 2)монархическое 3)унитарное 4)правовое 5. Верховенство права является отличительное чертой государства: 1)суверенного 2)правового 3)федеративного 4)тоталитарного

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