Мальчик проплывает по озеру со скоростью 58 м/м. Плот 280 м проплывает по реке за 8 мин. За сколько мин мальчик проплывает 465 м по течению этой реки?

Математика

Мальчик проплывает по озеру со скоростью 58 м/м. Плот 280 м проплывает по реке за 8 мин. За сколько мин мальчик проплывает 465 м по течению этой реки?

Автор: Гость