Мальчик проплывает по озеру со скоростью 58 м/м. Плот 280 м проплывает по реке за 8 мин. За сколько мин мальчик проплывает 465 м по течению этой реки?
Математика
Мальчик проплывает по озеру со скоростью 58 м/м. Плот 280 м проплывает по реке за 8 мин. За сколько мин мальчик проплывает 465 м по течению этой реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
280:8=35 метров 465:35=13,28 или 465:58=8,01
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