Задайте 3 вопроса о планах на зимние каникулы(на англ)

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Задайте 3 вопроса о планах на зимние каникулы(на англ)
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Гость:
What are your plans for winter holidays? Are you going somewhere for winter holidays? What sports are you going to do for winter holidays? 
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