Найдите знаяения a, при котором имеют общий корееь уравнения 2x+1=a+5 и 3x-7=2a-2

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Решим систему двух уравнений {2х + 1 = а + 5 {3х + 7 = 2а - 2 Способ сложения, т.е. первое уравнение умножим на 3, а второе умножим на (- 2) {6х + 3 = 3а + 15 {- 6х + 14 = - 4а + 4 Складываем 6х + 3 - 6х + 14 = 3а + 15 - 4а + 4 17 = -а + 19 а = 19 - 17 а = 2 Проверка Первое уравнение 2х + 1 = 2 + 5 2х = 6 х = 3 Второе уравнение 3х -7 = 2 * 2 - 2 зх = 9 х = 3 Ответ: при а = 2