Какие есть хребты, низменности, ровнины, нагорья,плоскогорьяи горы в Австралии. С ??х ростом. Заранее спасибо))

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В Австралии Преобладают равнины. Около 95 % поверхности не превышают 600 м над уровнем моря. Западно-Австралийское плоскогорье — средние высоты 400—500 метров, с приподнятыми краями: на востоке — горы Масгрейв (высшая точка — гора Вудрофф, 1440 м) и хребет Мак-Доннелл (высшая точка — гора Зил, 1511 м) , на севере — массив Кимберли (высота до 936 м) , на западе — плосковершинный песчаниковый хребет Хамерсли (высшая точка — гора Мехарри, 1251 м) , на юго-западе — хребет Дарлинг (высшая точка — гора Кук, 571 м) . На юго-западе — хребет Маунт-Лофти. Большой Водораздельный хребет, средневысотный, с плоскими вершинами, крутыми, переходящими на западе в холмистые предгорья (даунсы) . На юге в Австралийских Альпах (Нагорье) высшая точка — гора Косцюшко, 2230 м.