Вещество являющееся ннэлектритом а) водород б) серная кислота в)гидроксид калия г)поваренная соль?
Химия
Вещество являющееся ннэлектритом а) водород б) серная кислота в)гидроксид калия г)поваренная соль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)водород Электролиты - кислоты ,соли и основания.Все остальное относится к неэлектролитам
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