Ребят дело СРОЧНОЕ помогите пожалуйста! дайте ответ на вопрос одним словом "да" и??и "нет" 1.Нет человека - нет общества 2.Богатства природы неисчерпаемы 3.Призыв на военную службу осуществляется два раза в год 4.Мораль - ...
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Ребят дело СРОЧНОЕ помогите пожалуйста! дайте ответ на вопрос одним словом "да" и??и "нет" 1.Нет человека - нет общества 2.Богатства природы неисчерпаемы 3.Призыв на военную службу осуществляется два раза в год 4.Мораль - это правила доброго поведения 5.Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов 6.В конституции названы основные права и обязанности граждан 7.Способности невозможно развить в деятельности, с ними нужно родиться 8.Любой товар имеет стоимость 9.Деятельность присуща только человеку и отличает его от животный 10.Межличностные отношения зависят от эмоций, различных чувств 11.Каждый человек не может одновременно входить в разные группы 12.Суд представляет интересы обвиняемого.
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1да 2нет 3да 4нет 5да 6нет 7нет 8да 9да 10нет 11нет 12нет
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