Помогите расписать задачу под номером 6 (в)
Математика
Помогите расписать задачу под номером 6 (в)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9000:3=3000(тел.) имеют гарантию на 3 года 2) 9000-3000=6000(тел.) имеют гарантию на 1 год Ответ:6000 телефонов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор слова по составу "Празднику, дарят",синтаксический разбор предложения"У каждой страны есть свои праздники"
Математика
Русский язык
Известный русский лингвист Александр Матвеевич Пешковский называл слова опре5де??ённой категории "словами - хамелеонами ". найдите такое 1 русски...
Информатика
Помогите пожалуйста срочно надо,составьте по 3 примера.Является разновидностью,я??ляется элементом множества,входит в состав.