Помогите расписать задачу под номером 6 (в)

Математика
Помогите расписать задачу под номером 6 (в)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9000:3=3000(тел.) имеют гарантию на 3 года 2) 9000-3000=6000(тел.) имеют гарантию на 1 год Ответ:6000 телефонов
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