Помогите пожалуйста срочно надо,составьте по 3 примера.Является разновидностью,я??ляется элементом множества,входит в состав.

Гость: Гость:

Окно Труба Квадрат 1 1 Круг 1 0 Дом 1 = 11 Дом 2 = 10 Дом 3 = 00 Соответственно Квадрат в доме 1 т.е. с трубой и окном Круг - в доме 2 - только с окном