Помогите пожалуйста срочно надо,составьте по 3 примера.Является разновидностью,я??ляется элементом множества,входит в состав.

Информатика
Помогите пожалуйста срочно надо,составьте по 3 примера.Является разновидностью,я??ляется элементом множества,входит в состав.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окно  Труба Квадрат         1         1 Круг                1          0 Дом 1    = 11 Дом 2    = 10 Дом 3    =  00 Соответственно Квадрат в доме 1 т.е. с трубой и окном Круг - в доме 2 - только с окном
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