Сказка ч героими сказки младший в семье и ево обежают
Литература
Сказка ч героими сказки младший в семье и ево обежают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил один мальчик у него было три брата .Они его всегда обедали потому что он был младше всех.Они его били,обзывали и не играли.Ему очень было одиноко !Он пошел гулять и девочка заметила его и сказала что ты такой грустный мальчик и он рассказал ей что случилось и стех пор дружит этот мальчик с ней а братья не обижают его!
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