Сказка ч героими сказки младший в семье и ево обежают

Гость: Гость:

Жил один мальчик у него было три брата .Они его всегда обедали потому что он был младше всех.Они его били,обзывали и не играли.Ему очень было одиноко !Он пошел гулять и девочка заметила его и сказала что ты такой грустный мальчик и он рассказал ей что случилось и стех пор дружит этот мальчик с ней а братья не обижают его!