Вкрасном доме 15 жильцов в зелёном на 5 жильцов меньше сколько жильцов живёт в зелё??ом доме

Математика

Вкрасном доме 15 жильцов в зелёном на 5 жильцов меньше сколько жильцов живёт в зелё??ом доме

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