Вкрасном доме 15 жильцов в зелёном на 5 жильцов меньше сколько жильцов живёт в зелё??ом доме
Математика
Вкрасном доме 15 жильцов в зелёном на 5 жильцов меньше сколько жильцов живёт в зелё??ом доме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-5=10(ж.) - в зеленом Ответ: 10 жильцов. Удачи!!!
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