Известный русский лингвист Александр Матвеевич Пешковский называл слова опре5де??ённой категории "словами - хамелеонами ". найдите такое 1 русский 2 английский 3 испанский 4 французский
Русский язык
Известный русский лингвист Александр Матвеевич Пешковский называл слова опре5де??ённой категории "словами - хамелеонами ". найдите такое 1 русский 2 английский 3 испанский 4 французский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Русский. называл Пешковский "словами-хамелеономи"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Поскорее ребята.Рили нужно оч.Если хотите больше балов я уже вопрос создавал сниз?? гляньте...Поищите
Обществознание
Математика
Задача со схемой во сколько раз емкостьбочки больше емкости ведра если в бочке 30л воды а в ведре 5 л?