Известный русский лингвист Александр Матвеевич Пешковский называл слова опре5де??ённой категории "словами - хамелеонами ". найдите такое 1 русский 2 английский 3 испанский 4 французский

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Известный русский лингвист Александр Матвеевич Пешковский называл слова опре5де??ённой категории "словами - хамелеонами ". найдите такое 1 русский 2 английский 3 испанский 4 французский
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Автор: Гость
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Гость:
1.Русский. называл Пешковский "словами-хамелеономи"
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