Морфологический разбор слова по составу "Празднику, дарят",синтаксический разбор предложения"У каждой страны есть свои праздники"
Русский язык
Морфологический разбор слова по составу "Празднику, дарят",синтаксический разбор предложения"У каждой страны есть свои праздники"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Празднику - существительное. Начальная форма: праздник (именительный падеж единственного числа); Постоянные признаки: нарицательное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение; Непостоянные признаки: дательный падеж, единственное число. Дарят - глагол. Начальная форма: дарить (инфинитив); Постоянные признаки: 2-е спряжение, переходный, несовершенный вид; Непостоянные признаки: изъявительное наклонение, множественное число, настоящее время, 3-е лицо. У каждой страны есть свои праздники. Праздники - подлежащее, есть - сказуемое. (Повеств., не воскл., простое, двусоставное, не осл. [= -] )
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