Морфологический разбор слова по составу "Празднику, дарят",синтаксический разбор предложения"У каждой страны есть свои праздники"

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Празднику - существительное. Начальная форма: праздник (именительный падеж единственного числа); Постоянные признаки: нарицательное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение; Непостоянные признаки: дательный падеж, единственное число. Дарят - глагол. Начальная форма: дарить (инфинитив); Постоянные признаки: 2-е спряжение, переходный, несовершенный вид; Непостоянные признаки: изъявительное наклонение, множественное число, настоящее время, 3-е лицо. У каждой страны есть свои праздники. Праздники - подлежащее, есть - сказуемое. (Повеств., не воскл., простое, двусоставное, не осл. [= -] )