Количество значащих нулей в двоичной записи 126

Информатика
Количество значащих нулей в двоичной записи 126
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Если разложить,то получится 1011111
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