Приготовить инвертный сироп тоесть найти колво hcl для инверсии Сахарозы и NaHco3 для нейтрализации кислоты 190 кг сах сиропа. W = 20%. Hcl= 0,015%
Химия
Приготовить инвертный сироп тоесть найти колво hcl для инверсии Сахарозы и NaHco3 для нейтрализации кислоты 190 кг сах сиропа. W = 20%. Hcl= 0,015%
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Гость:
Это разве 4-ый класс?брееед
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