Номер 90 помогите написать сочинение пожалуйста (спасибо)

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Номер 90 помогите написать сочинение пожалуйста (спасибо)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ученики и библиотекари 2)о книгах 3) учебники и газеты 4) интересные 5)тем что они узнают больше
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