9,8 грамм сульфата металла побочной подгруппы таблицы Менделеева растворили в вод??. Из раствора вы кристалл изо вали кристаллогидрат этого сульфата массой 17,9г. Массовая доля серы в исходном сульфате равна 24 5%,а металла-26,...

Химия
9,8 грамм сульфата металла побочной подгруппы таблицы Менделеева растворили в вод??. Из раствора вы кристалл изо вали кристаллогидрат этого сульфата массой 17,9г. Массовая доля серы в исходном сульфате равна 24 5%,а металла-26,5% 1) Определите формулы соли и её кристаллогидрата. 2) какую среду имеет раствор этой соли? 3) запишитк реакцию этого раствора со щёлочью,с раствором карбоната натрия.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(S)=9,8*0,245=2,4г; m(Me)=9,8*0,265=2,597г; m(O)=9,8*0,49=4,8г; n(S)=2,4/32=0,075;  n(O)=4,8/16=0,3; n(S) : n(O) = 0,075 : 0,3                              1  : 4                                SO4 m(Me) : m(SO4) = Mэ(Me) : Mэ(SO4);         Mэ(SO4)=M/B = 96/2=48; 2,597 : 7,2 = Mэ(Me) : 48 Mэ(Me)=17,313; M(Me)=17,313*3=51,9г/моль-это хром. n(Cr2(SO4)3)=9,8392=0,025моль; m(H2O)=17,9-9,8=8,1г; n(H2O)=8,1/18=0,45моль              0,025:0,45                    1:18            Cr2(SO4)3*18H2O-кристаллогидрат Cr2(SO4)3 +6KOH -> 2Cr(OH)3 +3K2SO4 Cr(OH)3 + 3KOH -> K3[Cr(OH)6]-в избытке щелочи Cr2(SO4)3 +3Na2CO3+3H2O-> 2Cr(OH)3 + 3CO2 +3Na2SO4
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