9,8 грамм сульфата металла побочной подгруппы таблицы Менделеева растворили в вод??. Из раствора вы кристалл изо вали кристаллогидрат этого сульфата массой 17,9г. Массовая доля серы в исходном сульфате равна 24 5%,а металла-26,...

Химия

9,8 грамм сульфата металла побочной подгруппы таблицы Менделеева растворили в вод??. Из раствора вы кристалл изо вали кристаллогидрат этого сульфата массой 17,9г. Массовая доля серы в исходном сульфате равна 24 5%,а металла-26,5% 1) Определите формулы соли и её кристаллогидрата. 2) какую среду имеет раствор этой соли? 3) запишитк реакцию этого раствора со щёлочью,с раствором карбоната натрия.

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