Решите пожалуйста ВАРИАНТ 2 СРОЧНО!.Пожалуйста)

Математика
Решите пожалуйста ВАРИАНТ 2 СРОЧНО!.Пожалуйста)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  а) -4,65-7,35+8=-4 б) 21-16,8-13,2=-9 в)-34,7+70-35,3=0 г) -18-5,44+2,56=-20,88 2) а) 5/6+1/4=5*2+1*3/12=10+3/12=1 целых 1/12 б) -1/3-7/15=-(5*1+7)/15= -12/15= - 4/5  в) 5/18-3/4=5*2-3*9/36=10-27/36=--17/36 г) --1/2+7/8=7-1*4/8=3/8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
9,8 грамм сульфата металла побочной подгруппы таблицы Менделеева растворили в вод??. Из раствора вы кристалл изо вали кристаллогидрат этого сульфат...
Ответить
Математика
Помогите!!!!!!¡!!!!!!
Ответить
Математика
Формула скорости по течению
Ответить
Русский язык
Номер 90 помогите написать сочинение пожалуйста (спасибо)
Ответить
История
Ребят дело СРОЧНОЕ помогите пожалуйста! дайте ответ на вопрос одним словом "да" и??и "нет" 1.Нет человека - нет общества 2.Богатства природы ...
Ответить