Решите пожалуйста ВАРИАНТ 2 СРОЧНО!.Пожалуйста)

Гость: Гость:

1) а) -4,65-7,35+8=-4 б) 21-16,8-13,2=-9 в)-34,7+70-35,3=0 г) -18-5,44+2,56=-20,88 2) а) 5/6+1/4=5*2+1*3/12=10+3/12=1 целых 1/12 б) -1/3-7/15=-(5*1+7)/15= -12/15= - 4/5 в) 5/18-3/4=5*2-3*9/36=10-27/36=--17/36 г) --1/2+7/8=7-1*4/8=3/8