Решите неравенство 4хlt;12

Математика
Решите неравенство 4хlt;12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х<12 ; 4х=12;   х=12:4;     х= 3.
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