Найти 1/3 от частного чисел 360 и 3
Математика
Найти 1/3 от частного чисел 360 и 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:3=120. 1/3*120/1 = 120/3=40
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Нужно срочно Висота стовпа води у всіх трьох посудинах є однаковою (див.рисунку). У якій посудині тиск на дно є більшим? А У посудині 1 Б У пу...
Математика
Қазақ тiлi
Помогите мне составить предлодения со словами: өсімдік,талап,қадам,жетістік,бола??ақ,безендіру,байналызтыру,саяхат,денсаулық. Заранее большое спасибо
Русский язык