Нужно срочно Висота стовпа води у всіх трьох посудинах є однаковою (див.рисунку). У якій посудині тиск на дно є більшим? А У посудині 1 Б У пусудині 2 В У пусудині 3 Г Однаковий у всіх посудинах

Физика

Нужно срочно Висота стовпа води у всіх трьох посудинах є однаковою (див.рисунку). У якій посудині тиск на дно є більшим? А У посудині 1 Б У пусудині 2 В У пусудині 3 Г Однаковий у всіх посудинах

Автор: Гость