Нужно срочно Висота стовпа води у всіх трьох посудинах є однаковою (див.рисунку). У якій посудині тиск на дно є більшим? А У посудині 1 Б У пусудині 2 В У пусудині 3 Г Однаковий у всіх посудинах

Физика
Нужно срочно Висота стовпа води у всіх трьох посудинах є однаковою (див.рисунку). У якій посудині тиск на дно є більшим? А У посудині 1 Б У пусудині 2 В У пусудині 3 Г Однаковий у всіх посудинах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Везде давление одинаковое. Потому что формула p = ro * g * h - простая формула, никакой формы сосуда не предусмотрено. От формы не зависит.
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