Найти 3% от 480, и число 12% которого равна 18

Алгебра
Найти 3% от 480, и число 12% которого равна 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 3% = 0,3 480 * 0,3 = 144 2. 12% =  18 100% = х х= (18*100) : 3 х= 150
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