На карточках написано цифры 3,7,3,5,2,6(на одной карточке одна цифра). Сложить с их помощью четырёхзначное и двузначное числа, такие, чтобы квадрат одного из них равнялся бы другому
Алгебра
На карточках написано цифры 3,7,3,5,2,6(на одной карточке одна цифра). Сложить с их помощью четырёхзначное и двузначное числа, такие, чтобы квадрат одного из них равнялся бы другому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метод перебора всех вариантов. Двузначные числа, которые можно составить из двух цифр на карточке: 23 25 26 27 их квадраты трехзначные числа. Квадрат числа оканчивающегося на 5, даст на конце 5. Цифры 0 для четырехзначного числа нет. 65+4160=4225 65²=4225 Значит не берем числа, оканчивающиеся на 5 Квадрат числа оканчивающегося на 6, даст на конце 6. Цифры 0 для четырехзначного числа нет 36+1260=1296 36²=1296 Проверяем числа 73; 37;72; 57; 52; 53; 63;67;62 73+5256=5329 нет цифр для получения числа 5256 73²=5329 нет цифр и для получения числа 5329 37+1332=1369 нет цифр для получения числа 37²=1369 нет цифр и для получения числа 1369 72+5112=5184 нет цифр для получения числа 5112 72²=5184 нет цифр и для получения числа 5184 57+3192=3249 нет цифр для получения 3192 57²=3249 нет цифр и для получения числа 3249 52+2704=2756 нет цифр для получения 2704 52²=2756 нет цифр и для получения числа 2756 63+3906=3969 нет цифр для получения 3906 63²=3969 нет цифр и для получения 3969 67+4422=4489 нет цифр для получения 4422 67²=4489 нет цифр и для получения 4489 62+3782=3844 нет цифр для получения 3782 62²=3844 нет цифр и для получения 3844
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