Представитель класса саркомастигофоры

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К типу Саркомастигофоры относится группа простейших животных, отличительной чертой которых является особенность передвижения с помощью непостоянных выростов цитоплазмы (ложноножек, или псевдоподий) либо жгутиков. Представители Саркомастигофор, в большинстве случаев, ведут свободный образ жизни, некоторые из них паразитируют в организме животных или человека. Места обитания свободноживущих форм – моря и пресные водоемы, увлажненная почва. В тип Саркомастигофоры включены два класса: саркодовые и жгутиковые. Около 18 тысяч видов простейших объединяет этот тип. Характерные представители класса саркодовых – это фораминиферы, радиолярии, амёба обыкновенная, амёба дизентерийная. К классу жгутиконосцев относятся эвглена зелёная, лямблии, трипаносома, вольвокс.