Найти абсциссу точки в которой касательная графику функции у=( х^2+ x )^-1 параллельно оси OX
Алгебра
Найти абсциссу точки в которой касательная графику функции у=( х^2+ x )^-1 параллельно оси OX
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у=( х^2+ x )^-1 ; y ' (x) = 0; y '(x) = - 1 * (x^2 + x)^ -2 * (x^2 + x) ' = (- 2x - 1) / √ (x^2 + x) = 0; √ (x^2 + x) ≠ 0; - 2x - 1 = 0; - 2x =1; x = - 0,5
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