Отзыв повести белкина барышня-крестьянка
Литература
Отзыв повести белкина барышня-крестьянка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В повести Белкина "Барышня Крестьянка" я заметила много чувств между героями.Эта повесть мне понравилась т.к. В ней все кратко и ясно описано.
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