Найти асимптоты и построить схему графика функции f(x)=(x³+1)/(x²-1)
Математика
Найти асимптоты и построить схему графика функции f(x)=(x³+1)/(x²-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упростим: x³+1=(x+1)·(x²-x+1) x²-1=(x+1)·(x-1) Таким образом: f(x)=(x²-x+1)/(x-1) Вертикальная асимптота: x=1 Наклонные асимптоты: y=k*x+b Находим предел при x →∞ k = lim f(x)/x = (x²-x+1) / (x*(x-1)) = 1 b = lim (f(x)-k*x)) = lim ((x²-x+1)/(x-1) - 1*x) =0 Наклонная асимптота y=x Схематично строим график:
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