Найти длину ломаной линни,состаящей из трёх звеньев,если длина первого звена 2дм 7??м,а длина каждоготследущего звена на 1дм 2см больше предыдыдущего.

Математика
Найти длину ломаной линни,состаящей из трёх звеньев,если длина первого звена 2дм 7??м,а длина каждоготследущего звена на 1дм 2см больше предыдыдущего.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинна ломаной линии 5дм 1см
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