Напиши в каких морях ты побываешь если отправишься на корабле из порта мурманск в порт владивосток
Окружающий мир
Напиши в каких морях ты побываешь если отправишься на корабле из порта мурманск в порт владивосток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Баренцево море 2.Восточно сибирское море 3.Берингово море 4.японское море
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