Найти длину вектора а=3х-0,5у, если х(1;2), а у(4;6)
Алгебра
Найти длину вектора а=3х-0,5у, если х(1;2), а у(4;6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x{3;6} -0,5y{-2;-3} a=3x-0,5y={3-2;6-3}={1;3} IaI=√(1²+3²)=√10 Ответ:√10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Другие предметы
Перевидите текст с узбекского на русский вот вам предложение boburshoh mendan yodgor qolsin deb k??rkam bog yataribdi
Русский язык
Помогите 1;2;3 там 3 вопроса ответы еще есть вот они: C.Первое правило студента-регу??ярно посещать занятия. D.Из-за шума в коридоре нельзя был...