Найти длину вектора а=3х-0,5у, если х(1;2), а у(4;6)

Алгебра
Найти длину вектора а=3х-0,5у, если х(1;2), а у(4;6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x{3;6} -0,5y{-2;-3} a=3x-0,5y={3-2;6-3}={1;3} IaI=√(1²+3²)=√10 Ответ:√10
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