Перевидите текст с узбекского на русский вот вам предложение boburshoh mendan yodgor qolsin deb k??rkam bog yataribdi

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Перевидите текст с узбекского на русский вот вам предложение boburshoh mendan yodgor qolsin deb k??rkam bog yataribdi
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Boburshoh позвольте мне напомнить валит сад yataribdi
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