Найти функцию обратную данной y=2- √x+4 все выражение под корнем
Алгебра
Найти функцию обратную данной y=2- √x+4 все выражение под корнем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаем х через у из уравнения y=2-√(x+4) √(x+4)=2-у. Возводим в квадрат, но при этом учитываем, что 2-у≥0. Получаем х+4=4-4у+у², т.е. обратная функция x(y)=y²-4y. Определена она на интервале y≤2, т.е. у∈(-∞;2]. Если записать ее от переменной х, то ответ: f(x)=x²-4x, D(f)=(-∞;2].
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