Найти функцию обратную данной y=2- √x+4 все выражение под корнем

Алгебра
Найти функцию обратную данной y=2- √x+4 все выражение под корнем
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаем х через у из уравнения y=2-√(x+4) √(x+4)=2-у. Возводим в квадрат, но при этом учитываем, что 2-у≥0. Получаем х+4=4-4у+у², т.е. обратная функция x(y)=y²-4y. Определена она на интервале y≤2, т.е. у∈(-∞;2]. Если записать ее от переменной х, то ответ: f(x)=x²-4x, D(f)=(-∞;2].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Укажите, в каких регионах мира большинство жителей не могли бы использовать для п??вседневной трапезы ГРИБЫ? ПРИВЕДИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ОБОСНОВАНИЯ!
Ответить
Математика
1/4, 3/10 и 5/6. Помогите привести к наименьшему общему знаменателю. Прошу....
Ответить
Литература
Что такое жанр?басня?
Ответить
Английский язык
Помогите пазя) не знаю как делать
Ответить
Математика
Сыну 1год.отец старше сына на 30лет.Во сколько раз отец будет старше сына через 29лет?
Ответить