Укажите, в каких регионах мира большинство жителей не могли бы использовать для п??вседневной трапезы ГРИБЫ? ПРИВЕДИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ОБОСНОВАНИЯ!

География
Укажите, в каких регионах мира большинство жителей не могли бы использовать для п??вседневной трапезы ГРИБЫ? ПРИВЕДИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ОБОСНОВАНИЯ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Казахи Западной Сибири , Кавказ(Западный) , Юг Индии , Самарские о-ва. Но почему же они не могут употреблять в повседневную пищу Грибы?? Ответ прост, практически в этих регионах он не произрастает. Из за резко континентального климата. Грибы не могут там произрастать.
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