Найти грамматическую основу в предложении. Пухленький принёс пирожок ,взрослый-к??сок колбасы,худенький -два блинчика

Русский язык
Найти грамматическую основу в предложении. Пухленький принёс пирожок ,взрослый-к??сок колбасы,худенький -два блинчика
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Автор: Гость
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Гость:
Принес (сказуемое) пирожок ( подлежащее)
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