Найти грамматическую основу в предложениях,какие из них побудительные,определит?? сложные и простые : 1. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? 2. Стань музыкою, слово,ударь в сердца, чтоб мир торжествовал! ...
Русский язык
Найти грамматическую основу в предложениях,какие из них побудительные,определит?? сложные и простые : 1. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? 2. Стань музыкою, слово,ударь в сердца, чтоб мир торжествовал! 3. И шепчут надо мной пленительные сказки дрожащие листы застенчивых осин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ты скачешь,ты опустишь,вопросит. 2-стань,ударь,торжествовал,побудит. 3-шепчут
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