НАЙТИ И ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП СКАЗУЕМОГО ПГС,СГС,СИС. 1)Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовым к пяти часам утра. 2)Однако,услышав о таком ужасном проигрыше,он вышел из себя. 3)Марья Кириловна три была ни жива н...

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НАЙТИ И ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП СКАЗУЕМОГО ПГС,СГС,СИС. 1)Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовым к пяти часам утра. 2)Однако,услышав о таком ужасном проигрыше,он вышел из себя. 3)Марья Кириловна три была ни жива ни мертва. 4)Воля наша для меня священна. 5)Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад,выстрелами дав знать товарищами. 6)Ночь была темная. 7)Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. 8)Её записки час от часу становились длиннее и нежнее. 9)Жители начали присягать. 10)Герман долго не мог опомниться.

Автор: Гость