НАЙТИ И ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП СКАЗУЕМОГО ПГС,СГС,СИС. 1)Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовым к пяти часам утра. 2)Однако,услышав о таком ужасном проигрыше,он вышел из себя. 3)Марья Кириловна три была ни жива н...
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НАЙТИ И ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП СКАЗУЕМОГО ПГС,СГС,СИС. 1)Накануне был отдан приказ псарям и стремянным быть готовым к пяти часам утра. 2)Однако,услышав о таком ужасном проигрыше,он вышел из себя. 3)Марья Кириловна три была ни жива ни мертва. 4)Воля наша для меня священна. 5)Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад,выстрелами дав знать товарищами. 6)Ночь была темная. 7)Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. 8)Её записки час от часу становились длиннее и нежнее. 9)Жители начали присягать. 10)Герман долго не мог опомниться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. был отдан приказ - составное именное сказуемое 2. вышел из себя - простое глагольное сказуемое 3. была ни жива ни мертва - составное именное сказуемое 4. священна -составное именное сказуемое 5. показались и подались - простые глагольные сказуемые 6. была темная - составное именное сказуемое 7. учреждена была - составное именное сказуемое 8. становились длиннее, становились нежнее - составные именные сказуемые 9. начали присягать - составное глагольное сказуемое 10. не мог опомниться - составное глагольное сказуемое
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